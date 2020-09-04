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"بن بخيت" يروي تفاصيل موقف محرج تعرض له في الطائرة بسبب الصحوة "فيديو" 

Time منذ ساعة
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"بن بخيت" يروي تفاصيل موقف محرج تعرض له في الطائرة بسبب الصحوة "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الناقد والروائي عبدالله بن بخيت، أن أثر 40 سنة صحوة يحتاج جيلين أو ثلاثة لإزالته.

وقال " بن بخيت  " خلال لقائه في برنامج " بالمختصر "  عبر قناة " إم بي سي " إنه يوجد كمية هائلة تؤمن بالصحوة، مضيفا:" من يوم أتيحت للناس الفرصة إنهم يعيشون حياة طبيعية اندفعوا لكن في كل بيت يوجد مفاهيم معينة مازالت مرتبطة بالصحوة ".

وتحدث بن بخيت عن موقف محرج تعرض له في طائرة كندية بسبب الصحوة، قائلا:" كنت في طائرة تحركت من تورونتو الكندية، ومعي شاب طالب في الجامعة بكندا سبني أنا والدكتور محمد آل زلفة ".

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياسيسي والله أني بديت أشك بصراحة😂 صاير عمر بن الخطاب فجإة🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جايكم بعد بكرة🏃🏃🏃🏃🏃
ابو رياض الحربي
ياليتك سكت الله يجزاك خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياأخوان ف لنبتعد عن التجريح قليلآ كل واحد له وجهة نظر ولازم نحترم وجهات نظر بعضنا مادامت في حدود العقلانية والأدب موضوع خاطفة الدمام بيد أهل الأختصاص وهم أدرى بالشرع والأحكام وكذا ولا كذا شرع الله س يطبق بحقها وحق كل مجرم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش موديك الجبل ياحلو🤔

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