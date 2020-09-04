هبوط الحزم وفوز قاتل للرائد والفتح يهزم التعاون

ماجد محمد (صدى):
نجح الشباب في الفوز على الحزم بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأحرز كريستيان جوانكا هدف الفوز للشباب في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.
وهبط الحزم رسميًا بالخسارة من الشباب، ليصبح ثاني الهابطين بعد العدالة بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع.
وحسم الفتح مباراته مع التعاون وفاز بهدف دون رد، سجله ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 81، ليرفع الفتح رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي التعاون عند 32 نقطة ليبقى في المركز الثاني عشر.
وخطف الرائد فوزًا قاتلاً من الفيصلي، بعدما فاز بهدفين مقابل هدف.
وتقدم محمد فوزير للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وأدرك جيليرمي التعادل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يحرز أرنادو دجوم الهدف القاتل للرائد في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء.