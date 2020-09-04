الأعداد السابقة للصحيفة

هبوط الحزم وفوز قاتل للرائد والفتح يهزم التعاون

Time منذ 56 دقيقة
Views 1780
هبوط الحزم وفوز قاتل للرائد والفتح يهزم التعاون

ماجد محمد (صدى):
نجح الشباب في الفوز على الحزم بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأحرز كريستيان جوانكا هدف الفوز للشباب في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وهبط الحزم رسميًا بالخسارة من الشباب، ليصبح ثاني الهابطين بعد العدالة بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة، فيما رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع.

وحسم الفتح مباراته مع التعاون وفاز بهدف دون رد، سجله ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 81، ليرفع الفتح رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي التعاون عند 32 نقطة ليبقى في المركز الثاني عشر.

وخطف الرائد فوزًا قاتلاً من الفيصلي، بعدما فاز بهدفين مقابل هدف.

وتقدم محمد فوزير للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وأدرك جيليرمي التعادل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يحرز أرنادو دجوم الهدف القاتل للرائد في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الله يرحم أيام هيئة الامر بالمعروف .... هالاشكال المعفنه ماتلقاها بشوارعنا .
خالد
سلوقي هالتكروني تفووو على وجهه المعفن
لا يهمونك انا مجنونك
يارجال احمد ربك رسيت على ذى المبلغ ولا رقعوك بقيمة عملية قيصرية ويقولون هي ولدت في الباركنق بس متابعين ملفها الطبي ومقررين لها ولادة قيصرية لذلك احمد ربك بس
خالد
شكلك من القطيف يالجعري
خالد
الحد الشرعي المنصف لهم جميعا هو القتل تعزيرا وصلبهم جميعا ولثلاثة ايام

أخر الأخبار

فهد المولد: «لاعيبة النصر حبايبنا ومباراة العدالة مصيرية»
فهد المولد: «لاعيبة النصر حبايبنا ومباراة العدالة مصيرية»
Time منذ 17 دقيقة Views 1412
صالح الداود : الاتحاد بنسبة كبيرة سيبقى
صالح الداود : الاتحاد بنسبة كبيرة سيبقى
Time منذ 26 دقيقة Views 222
" النمر " يحذر من معلومة خاطئة بشأن العسل 
" النمر " يحذر من معلومة خاطئة بشأن العسل 
Time منذ 26 دقيقة Views 1656
تعليق وليد الفراج بعد تعادل الاتحاد مع النصر
تعليق وليد الفراج بعد تعادل الاتحاد مع النصر
Time منذ 28 دقيقة Views 365
رجل يقتل 3 نساء من عائلته لممارستهن الجنس مع أخر من العائلة
رجل يقتل 3 نساء من عائلته لممارستهن الجنس مع أخر من العائلة
Time منذ 36 دقيقة Views 753
هبة حسين توجه رسالة لجمهورها بعد زواجها من عايض القرني " فيديو " 
هبة حسين توجه رسالة لجمهورها بعد زواجها من عايض القرني " فيديو " 
Time منذ 46 دقيقة Views 1431
أبها يفجر مفاجأة أمام الأهلي.. وضمك يصدم الاتفاق بثنائية "فيديو"
أبها يفجر مفاجأة أمام الأهلي.. وضمك يصدم الاتفاق بثنائية "فيديو"
Time منذ 53 دقيقة Views 1687
نساء تورطوا من اول يوم في الدوام
نساء تورطوا من اول يوم في الدوام
Time منذ 54 دقيقة Views 370
الله سلمه من غباء صديقه
الله سلمه من غباء صديقه
Time منذ 55 دقيقة Views 325
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
Time منذ 56 دقيقة Views 320