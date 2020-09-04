أبها يفجر مفاجأة أمام الأهلي.. وضمك يصدم الاتفاق بثنائية "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
فجر نادي أبها مفاجأة بتقديم مباراة رائعة أمام نظيره الأهلي؛ حيث خطف فوزًا ثمينًا بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الـ 29 من دوري المحترفين.
وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما يقع أبها في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.
وفي الجولة ذاتها تغلب ضمك على الاتفاق بهدفين مقابل لاشيء، ليحتل ضمك المركز الـ 13 مقابل 32 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.
وتغلب الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء على العدالة، ليحتل الأول المركز الـ 12 مقابل 32 نقطة، ويقبع العدالة في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.