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بالفيديو.. الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة

Time منذ ساعة
Views 1621
بالفيديو.. الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة

ماجد محمد (صدى):
واصل نادي الهلال استكمال سلسلة انتصاراته في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال منافسات الجولة الـ29 من الدوري.

اافتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز أهداف اللقاء عقب مرور 16 دقيقة، وعزّز محمد كنو التقدم للزعيم في الدقيقة 56، قبل أن يقلص رناتوشافيز النتيجة لصالح الوحدة في الدقيقة 79، إلا أن سلمان الفرج أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وألغى الحكم هدفًا للهلا أحرزه نواف العابد في الدقيقة 90+1 بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

ورفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة في المركز الخامس.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يرحم أيام هيئة الامر بالمعروف .... هالاشكال المعفنه ماتلقاها بشوارعنا .
خالد
سلوقي هالتكروني تفووو على وجهه المعفن
لا يهمونك انا مجنونك
يارجال احمد ربك رسيت على ذى المبلغ ولا رقعوك بقيمة عملية قيصرية ويقولون هي ولدت في الباركنق بس متابعين ملفها الطبي ومقررين لها ولادة قيصرية لذلك احمد ربك بس
خالد
شكلك من القطيف يالجعري
خالد
الحد الشرعي المنصف لهم جميعا هو القتل تعزيرا وصلبهم جميعا ولثلاثة ايام

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