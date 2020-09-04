بالفيديو.. الهلال يواصل انتصاراته ويعبر الوحدة

ماجد محمد (صدى):
واصل نادي الهلال استكمال سلسلة انتصاراته في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال منافسات الجولة الـ29 من الدوري.
اافتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز أهداف اللقاء عقب مرور 16 دقيقة، وعزّز محمد كنو التقدم للزعيم في الدقيقة 56، قبل أن يقلص رناتوشافيز النتيجة لصالح الوحدة في الدقيقة 79، إلا أن سلمان الفرج أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وألغى الحكم هدفًا للهلا أحرزه نواف العابد في الدقيقة 90+1 بعد الرجوع إلى تقنية الفار.
ورفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة في المركز الخامس.