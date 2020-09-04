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شاهد.. سبب كراهية بعض الفلسطينيين للمملكة 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1808
شاهد.. سبب كراهية بعض الفلسطينيين للمملكة 

نايف السالم (صدى):
كشف الناقد والروائي عبدالله بن بخيت عن السبب الحقيقي وراء كراهية بعض الفلسطينيين للمملكة.

وقال بن بخيت خلال حواره في برنامج " بالمختصر ":" الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر صدر بعض المفاهيم الخاطئة عن المملكة خلال فترة عدائه للمملكة وهي أن السعودية رجعية وإمبريالية وحليفة لإسرائيل "، بحسب تعبيره.

وأضاف " بن بخيت ":" المفاهيم الناصرية ترسخت في أذهان العرب وبعض الفلسطينيين وهي أن المملكة دولة رجعية وحليفة لإسرائيل "، منتقدا أن المملكة لم تسعى لتصحيح المفاهيم وإخبار الجميع بالحقيقة حتي جاءت قناة الجزيرة القطرية ووجدت مادة جاهزة لمهاجمة المملكة بالحديث عن المفاهيم التي زرعت في الستينات، على حسب قوله.

وتابع:" السعودية في تاريخها كله لم يلتقي مسؤول سعودي مع مسؤول إسرائيلي ولكن في قطر كل يوم يلتقون بمسؤول إسرائيلي ويعتبرون الدوحة أفضل من المملكة "، وفقا لوصفه.

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أحدث التعليقات

الغامدي جدة
تمثيل تمثيل
الزمن والناس
أكيد لابد من الاعتراض حكم القصاص لايوجد دليل في الشرع خطف البشر والحكم القصاص باطل لذالك يجب التخفيف الحكم على خاطفة الدمام
أبوخالد-أبها.
وبعد الشراء لا تقومي بغسل الدجاج لأنه يزيد من خطر التسمم الغذائي وتلوث الأدوات والحوض نتيجة تناثر المياه أثناء الغسل ، كما يجب ألا تنزعي الجلد لأنه يحمي اللحم من الحرارة أثناء الطهي يفقده المذاق ويجعل الدجاج جاف . كلام غير صحيح.. على الإطلاق.. اذا تم غسل الدجاج.. فهذا يزيد التسمم..!!؟؟ هذا كلام غريب.. وهو مصادم للصواب.. حيث ان غسل اي شي.. يتسبب في نظافته.. وليس في تسممه.. واما طهي الدجاج بجلده.. فهدا الامر خطير جدا من الناحية الصحيه.. حيث ان الاطباء جميعا يحذرون الناس من طبخ الدجاج بجلدها.. لان جلد الدجاج يحتوي على دهون خطيرة جدا.. وكليسترول ضار.. وهرمونات مضره.. يقول احد الاطباء.. ان من رحمة الله.. ان جعل اضرار الهرمونات التي تعطى للدواجن تتجمع في جلدها.. فمن اين اتيتي بهذه المعلومات الخاطئه.. لتضللي بها الناس!؟ اما بخصوص اننا اذا نزعنا جلد الدجاج.. فان ذلك يتسبب في جعل الدجاج جاف.. فبالامكان وضع زيت زيتون مع ااطبخ او زيت السمسم.. بدلا من جلد الدجاج المحمل بالشحوم والهرمونات المضره.. فقط.. في حالة واحده.. يتم الابقاء على جلد الدجاج.. حتى تستوي.. وتصبح جاهزة للاكل.. يتم بعدها نزع الجلد عنها قبل الاكل وذلك عند الشوي.. سواء على الفحم. او الكهرباء.
فواد عبد العزيز حمود
عليا ايفاف خدمات منع من السفر هل اقدر استاجر سيارة
سارا سالم
الجمال ليس بياض بشرة فقط وشعر طويل أشقر أو حالك السواد. وعينان واسعتان وقد رشيق..الجمال ظاهر وخفي "ما يسمى السحر والجاذبية"تشترك فيه جميع الاناث ..الجمال ثقافة وفلسفة لا يرقى الى فهمها سوى صاحب احساس مرهف راقي التفكير..أوسم مشاهير العالم زوجاتهن في أعيننا قبيحات وفي أعينهم في قمة الجمال.أتمنى أن تتغير فلسفة الجمال في عقولنا..في عقول رجالنا..ليستشعروا روح الجمال.

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