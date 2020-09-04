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"البيئة": أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في "عسير"

Time منذ 3 ساعات
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"البيئة": أكثر من 140 فرقة ميدانية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في "عسير"

الرياض (صدى):
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على مكافحة الجراد الصحراوي، بأكثر من 140 فرقة ميدانية في مناطق المملكة، حيث نجحت في مكافحة 680 هكتاراً من الجراد الصحراوي في محافظات الحرجة وبلقرن وباحة تهامة في منطقة عسير، بعد أن شهدت غزو أسراب من الجراد قادمة من الدول المجاورة بسبب ضعف المكافحة، ما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الميدانية تصدت لسرب خليط بين جراد ناضج وغير ناضج في محافظة الحرجة بتاريخ 28 أغسطس الماضي، بعد أن انتشر بكثافة على طول الوادي، وجرت مكافحته في مساحة 100 هكتار، ولظروف الطقس الدافئة تحرك جزء كبير من السرب اتجاه أبها في باحة تهامة، حيث تمكنت الفرق من مكافحة 250 هكتاراً، وللمرة الثانية تحرك السرب سالكاً مسارات بين الوديان وسفوح الجبال إلى أن رُصد في محافظة بلقرن، وجرت مكافحة 330 هكتاراً, كما أكدت أن عمليات الرصد والمتابعة، مستمرة لمنع المجموعات من الوصول لمناطق التكاثر الشتوي على الساحل، موضحة أن سبب هذا الغزو جاء نتيجة استمرار فورة الجراد في اليمن وشرق أفريقيا.

وقالت: إن تحديات كبيرة تحول دون مكافحة الأسراب بشكل كامل شملت: تغيرات الطقس ودرجات البرودة التي تجبر السرب على الاختباء بين شقوق الجبال الدافئة، والتحرك السريع إلي الأماكن المفتوحة للتغذي والمغادرة سريعاً إلى الأماكن الأكثر جذبا له، وصعوبة المكافحة الأرضية بالسيارات لأن السرب المستهدف دائماً يجثم علي تخوم المنحدرات وشقوق الجبال والأودية ويصعب الوصول إليه، وأيضاً وجود المناحل ومراعي الحيوانات، وأحياناً موارد المياه والمساكن التي تمنع التدخل باستخدام المبيدات في عملية المكافحة، بالإضافة إلى صعوبة استخدام الطائرة لوعورة المناطق وخطورة المناورة في أماكن جثوم السرب لوجود الجبال الشاهقة والمنحدرات العميقة، وكذلك ضيق وقت المكافحة الذي يبدأ عند شروق الشمس وينتهي بمغادرة السرب للموقع، وعادة يكون حتي الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت أن الفرق الميدانية تتبع إستراتيجية كسر حدة السرب بمكافحة الجزء الممكن مكافحته، ومتابعة الجزء المتحرك وملاحقته حتى وصوله لمنطقة مفتوحة علي الساحل لتكون مكافحته جوياً.

وأكدت الوزارة، اكتمال جميع الاستعدادات للمكافحة في مناطق التكاثر الشتوي، متوقعة استمرار الموجة الحالية من الغزو نتيجة غياب المكافحة في بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات في دول أخرى، موضحة أن غزو الجراد لن يتوقف إلا عبر السيطرة عليه في داخل اليمن وشرق أفريقيا ومنعه أو الحد من هجرته لداخل أراضي المملكة أو في حالة حدوث جفاف بسبب قلة الأمطار في مناطق التكاثر الصيفي والشتوي والربيعي في دول التكاثر تحد من هجرته.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطط الموسمية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث تنفّذ الفرق الميدانية عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، حيث وُفرّت جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية؛ لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، وصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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أحدث التعليقات

الغامدي جدة
تمثيل تمثيل
الزمن والناس
أكيد لابد من الاعتراض حكم القصاص لايوجد دليل في الشرع خطف البشر والحكم القصاص باطل لذالك يجب التخفيف الحكم على خاطفة الدمام
أبوخالد-أبها.
وبعد الشراء لا تقومي بغسل الدجاج لأنه يزيد من خطر التسمم الغذائي وتلوث الأدوات والحوض نتيجة تناثر المياه أثناء الغسل ، كما يجب ألا تنزعي الجلد لأنه يحمي اللحم من الحرارة أثناء الطهي يفقده المذاق ويجعل الدجاج جاف . كلام غير صحيح.. على الإطلاق.. اذا تم غسل الدجاج.. فهذا يزيد التسمم..!!؟؟ هذا كلام غريب.. وهو مصادم للصواب.. حيث ان غسل اي شي.. يتسبب في نظافته.. وليس في تسممه.. واما طهي الدجاج بجلده.. فهدا الامر خطير جدا من الناحية الصحيه.. حيث ان الاطباء جميعا يحذرون الناس من طبخ الدجاج بجلدها.. لان جلد الدجاج يحتوي على دهون خطيرة جدا.. وكليسترول ضار.. وهرمونات مضره.. يقول احد الاطباء.. ان من رحمة الله.. ان جعل اضرار الهرمونات التي تعطى للدواجن تتجمع في جلدها.. فمن اين اتيتي بهذه المعلومات الخاطئه.. لتضللي بها الناس!؟ اما بخصوص اننا اذا نزعنا جلد الدجاج.. فان ذلك يتسبب في جعل الدجاج جاف.. فبالامكان وضع زيت زيتون مع ااطبخ او زيت السمسم.. بدلا من جلد الدجاج المحمل بالشحوم والهرمونات المضره.. فقط.. في حالة واحده.. يتم الابقاء على جلد الدجاج.. حتى تستوي.. وتصبح جاهزة للاكل.. يتم بعدها نزع الجلد عنها قبل الاكل وذلك عند الشوي.. سواء على الفحم. او الكهرباء.
فواد عبد العزيز حمود
عليا ايفاف خدمات منع من السفر هل اقدر استاجر سيارة
سارا سالم
الجمال ليس بياض بشرة فقط وشعر طويل أشقر أو حالك السواد. وعينان واسعتان وقد رشيق..الجمال ظاهر وخفي "ما يسمى السحر والجاذبية"تشترك فيه جميع الاناث ..الجمال ثقافة وفلسفة لا يرقى الى فهمها سوى صاحب احساس مرهف راقي التفكير..أوسم مشاهير العالم زوجاتهن في أعيننا قبيحات وفي أعينهم في قمة الجمال.أتمنى أن تتغير فلسفة الجمال في عقولنا..في عقول رجالنا..ليستشعروا روح الجمال.

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