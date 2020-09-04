هتان باهبري يُعلق على الإساءة لأهل الطائف والهلال يعاقبه

ماجد محمد (صدى):
علق اللاعب هتان باهبري على الفيديو المسيء لأهل الطائف، مؤكدًا على أنه لم يقصد الإهانة.
وقال "باهبري" في تصريحات صحفية: "أحترم أهالي الطائف ولا يمكن أن اكون اقصد الإساءة لهم، والمقطع فهم بطريقة خاطئة حيث لم أكن أقصدهم بأي شكل من الأشكال .. بل كانت ممازحة لبعض زملائي ولم أكن اعرف أن المقطع سينشر واعتذر من أهل الطائف على سوء الفهم "، وفقًا لـ"الجزيرة".
وأثار اللاعب غضب الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تداول مقطع فيديو له يسئ خلاله لأهل الطائف وظهر معه ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال ويعض اللاعبين وهم يضحكون.
وانتشرت أنباء حول عزم إدارة الهلال على إصدار عقوبة ضد اللاعب هتان باهبري.
ويواجه الهلال نظيره الوحدة اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين السعودي.