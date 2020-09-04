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النيابة العامة تعترض على الحكم في قضية "خاطفة الدمام"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1574
النيابة العامة تعترض على الحكم في قضية "خاطفة الدمام"

الدمام (صدى):
على خلفية الحكم الابتدائية الذي أصدرته المحكمة الجزائية بالإعدام لخاطفة الدمام، فقد قدّمت النيابة العامة لائحة اعتراضية على تلك الأحكام.

وطالب فريق الادعاء بالنيابة العامة، بتشديد وتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة في القضية، وفقًا لـ "عكاظ".

يذكر أن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام، تضمن بالقتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية، والسجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
والسارق والسارقة.. فاقطعوا ايديهم.
أبوخالد-أبها.
والسارق والسارقة.. فاقطعوا ايديهم.
ابوسامر
لابد حل للي يطفشون الشباب ويحاربونهم في القطاع الخاص ويكون أمان وظيفي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله

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