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بالفيديو.. "السيسي" يوقف سيارته لحل مشكلة مُسنة أنهكها المرض

Time منذ 30 دقيقة
Views 1530
بالفيديو.. "السيسي" يوقف سيارته لحل مشكلة مُسنة أنهكها المرض

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، موقف لافت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال إحدى جولاته على المشروعات القومية بمصر.

وأوضح الفيديو، توقف الرئيس المصري عند سيدة مُسنة لحل مشكلتها، فاشتكت له المُسنة قائلة: " عندي قلب وسكر وكبد وضغط " ، ثم أخرجت الأوراق الخاصة بها وأعطتها له.

وردّ عليها الرئيس المصري قائلًا: " مين اللي قالك لأ " ، فردّت : " كلهم يقولون كورونا ويرفضون الكشف عليّ " ، فقال: " مين اللي مشوكي؟ عنينا ليكي ياماما " .

وقامت المُسنة بالدعاء له، وأكدت أنها انتخبته لرئاسة مصر، فيما شدّد "السيسي" على أخذ أوراقها وحل مشكلتها.

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
والسارق والسارقة.. فاقطعوا ايديهم.
أبوخالد-أبها.
والسارق والسارقة.. فاقطعوا ايديهم.
ابوسامر
لابد حل للي يطفشون الشباب ويحاربونهم في القطاع الخاص ويكون أمان وظيفي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله

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