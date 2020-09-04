بالفيديو.. "السيسي" يوقف سيارته لحل مشكلة مُسنة أنهكها المرض

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، موقف لافت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال إحدى جولاته على المشروعات القومية بمصر.
وأوضح الفيديو، توقف الرئيس المصري عند سيدة مُسنة لحل مشكلتها، فاشتكت له المُسنة قائلة: " عندي قلب وسكر وكبد وضغط " ، ثم أخرجت الأوراق الخاصة بها وأعطتها له.
وردّ عليها الرئيس المصري قائلًا: " مين اللي قالك لأ " ، فردّت : " كلهم يقولون كورونا ويرفضون الكشف عليّ " ، فقال: " مين اللي مشوكي؟ عنينا ليكي ياماما " .
وقامت المُسنة بالدعاء له، وأكدت أنها انتخبته لرئاسة مصر، فيما شدّد "السيسي" على أخذ أوراقها وحل مشكلتها.