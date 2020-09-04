شاهد.. المملكة تخطط لأكبر استثمار في الهيدروجين الأخضر  بديل البنزين 

الرياض (صدى):
تعتزم المملكة إنتاج 650 طن يوميا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025، حيث يشكل الهيدروجين الأخضر ثورة جديدة في عالم الطاقة.
وحول الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين بين نوفمبر 2019 ومارس 2020، قفز حجم الاستثمارات العالمية في وحدات التحليل الكهربائي للهيدروجين من 3.2 إلى 8.2 جيجا وات.
ويعتبر الهيدروجين الأكثر نظافة لأنه يحترق دون أن يصدر ثاني أكسيد الكربون ولذلك يشكل الوقود الأفضل لأنواع الوقود التقليدي.
وجاء الهيدروجين من الماء عبر عملية التحليل الكهربائي، حيث يتم فصل الهيدروجين وتخزينه وإعادة استخدامه.
وتبين أنه يتم إنتاج الهيدروجين من خلال منشآت الطاقة الشمسية، كما أن فائض إنتاج الكهرباء في ألمانيا سيكون 270 تيرا وات ساعة بحلول العام 2050 فإذا تم استخدام 80 تيرا وات ساعة فهذا كافي لتشغيل 7000 محطة وقود من الهيدروجين الأخضر بدلا من البنزين وذلك يكفي لتشغيل نصف أسطول النقل في البلاد.