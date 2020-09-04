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النيابة العامة: عدم استكمال تطعيمات الطفل يُعد إيذاء وإهمال

Time منذ 28 دقيقة
Views 1423
النيابة العامة: عدم استكمال تطعيمات الطفل يُعد إيذاء وإهمال

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، الأهالي من بعد الأمور التي تُعد إيذاء وإهمال للطفل وفقًا لنظام حماية الطفل .

وقالت النيابة العامة إن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل رصدت 4 تصرفات تُعد إهمالًا للطفل.

وتضمنت الأتي:إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخرام وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة والتسبب في انقطاعه عن الدراسة.

وقالت النيابة إنه يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

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ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

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