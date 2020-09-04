الأعداد السابقة للصحيفة

أول ملحق عمالي للمملكة في الفلبين يبدأ عمله رسميًا

Time منذ 54 دقيقة
Views 1398
أول ملحق عمالي للمملكة في الفلبين يبدأ عمله رسميًا

الرياض (صدى):
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله البصيري بمقر السفارة في مانيلا، الملحق العمالي للمملكة لدى الفلبين محمد بن عبيدالله المطيري المعين حديثاً كأول ملحق عمالي، وذلك على هامش افتتاح أول ملحقية عمالية للمملكة في الخارج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الملحق والمهام المتعلقة بما يساعد في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لرفع مستوى كفاءة العمالة المراد استقطابها للعمل في المملكة والإسهام في تطوير إجراءات الاستقدام وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

مما يذكر أن الملحقية العمالية في الفلبين هي الأولى من بين سبع ملحقيات يتم العمل على تشغيلها قريبا في البلدان التالية: (مصر – الهند – الفلبين – إندونيسيا – باكستان – بنجلاديش – سيريلانكا)، وذلك بهدف تسهيل الاستقدام على المواطنين وفحص العمالة، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل السعودي، وتوعية العمالة بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

أخر الأخبار

شاهد.. المملكة تخطط لأكبر استثمار في الهيدروجين الأخضر  بديل البنزين 
شاهد.. المملكة تخطط لأكبر استثمار في الهيدروجين الأخضر  بديل البنزين 
Time منذ 17 دقيقة Views 1427
القبض على 4 أشخاص سرقوا كيابل نحاسية بالرياض وبحوزتهم 655 ألف ريال
القبض على 4 أشخاص سرقوا كيابل نحاسية بالرياض وبحوزتهم 655 ألف ريال
Time منذ 22 دقيقة Views 1358
العروسه وتحدي الكورونا
العروسه وتحدي الكورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 266
الشايب مو بسيط
الشايب مو بسيط
Time منذ 23 دقيقة Views 316
النيابة العامة: عدم استكمال تطعيمات الطفل يُعد إيذاء وإهمال
النيابة العامة: عدم استكمال تطعيمات الطفل يُعد إيذاء وإهمال
Time منذ 28 دقيقة Views 1421
مريم حسين تظهر مع طائر حاول نقر شفتيها
مريم حسين تظهر مع طائر حاول نقر شفتيها
Time منذ 29 دقيقة Views 1301
أم الأيتام بحائل تروي قصة الفيديو المتداول لها عن إطعام شاب جائع
أم الأيتام بحائل تروي قصة الفيديو المتداول لها عن إطعام شاب جائع
Time منذ 34 دقيقة Views 1647
إيقاف الدخول إلى منصة «مدرستي»
إيقاف الدخول إلى منصة «مدرستي»
Time منذ 38 دقيقة Views 2006
 وظائف شاغرة في شركة بنده بالمدينة والدمام 
 وظائف شاغرة في شركة بنده بالمدينة والدمام 
Time منذ 43 دقيقة Views 1450
إصلاح عطل فني في محطات الكهرباء تسبب في انقطاع التيار عن محافظات بجازان
إصلاح عطل فني في محطات الكهرباء تسبب في انقطاع التيار عن محافظات بجازان
Time منذ 50 دقيقة Views 1445