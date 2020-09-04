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القبض على 4 أشخاص سرقوا كيابل نحاسية بالرياض وبحوزتهم 655 ألف ريال

Time منذ 22 دقيقة
Views 1354
القبض على 4 أشخاص سرقوا كيابل نحاسية بالرياض وبحوزتهم 655 ألف ريال

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على أربعة أشخاص سرقوا كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع متعددة بالرياض.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية ( ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم جميعهم في العقد الثالث من العمر).

وأشار إلى أنهم امتهنوا سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغت قيمة المسروقات (655,000) ريال في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

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