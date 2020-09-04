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وزير الرياضة يوجه بتقديم دعم مالي لكل نادٍ مشارك في دوري أبطال آسيا 

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة يوجه بتقديم دعم مالي لكل نادٍ مشارك في دوري أبطال آسيا 

محمد السعران (صدى):
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل  بتقديم دعم مالي قدره مليون ريال لكل نادٍ مشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2020، إضافة إلى التكفل بقيمة سكن الأندية الأربعة المشاركة والبالغة مليونين و600 ألف ريال.

وتأتي هذه البادرة دعما للأندية المشاركة وتحفيزآ لها لخوض غمار البطولة القارية في ظل هذ الظروف الاستثنائية، وتقديم المستويات المشرفة والمتميزة التي تعكس مدى تطور كرة القدم ولمواصلة العطاء في هذه البطولة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة.

يذكر أن النسخة الحالية من هذه البطولة يشارك بها كل من أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، وستستأنف من خلال استكمال ما تبقى من جولات في دور المجموعات وصولا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة.

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ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

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