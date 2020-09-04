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 وظائف شاغرة في شركة بنده بالمدينة والدمام 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1445
 وظائف شاغرة في شركة بنده بالمدينة والدمام 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة في المدينة المنورة والدمام، بمسمى أخصائي الموارد البشرية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، ويفضّل أن تكون الخبرة في قسم الموارد البشرية، بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت.

وأوضحت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 16/1/1442 الموافق 4/9/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

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