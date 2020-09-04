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«شؤون الحرمين» تكشف عن أدوات غسل الكعبة المشرفة (صور)

Time منذ 58 دقيقة
Views 1572
«شؤون الحرمين» تكشف عن أدوات غسل الكعبة المشرفة (صور)

عادل الحربي (صدى):
نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرضًا افتراضيًا؛ لعرض الأدوات التي تستخدم في غسل الكعبة المشرفة، لإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

ومن جانبه أوضح وكيل وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، أن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس.

ولفت إلى أنه تمت صناعة هذه الأدوات خصيصًا لهذه المناسبة، وتضمن: ٤ غالونات سعة 10 لترات، تحتوي على الخلطة الخاصة بغسل الكعبة التي تتكوّن من ٤ تولات من دهن العود الفاخر وعطر الورد وماء الورد ممزوج بماء زمزم.

ويستخدم أيضًا 4 مكانس قش ذات مسكات من الفضة، تستعمل لكنس النمش والشوائب داخل الكعبة، وقبل الغسل.

وأشار "المالكي" إلى أنه يتم استخدام 4 مماسح أخرى ذات مسكات من الفضة، تستعمل لمسح حيطان الكعبة في الأماكن المرتفعة والبعيدة عن متناول اليد،.

وتُستخدم 4 قطع قماشية ذات مسكات خشبية لمسح أرضيات الكعبة وتجفيف مياه الغسيل بها”.

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ابو محمد 😎 ✍️
............... الله ....^^
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
QLQ
... حبيبه الاخونجية العجوز النفسية
EBRAHIM
المحنه وماتسوي😳😹
EBRAHIM
ناس فاضيه

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