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بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية

Time منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية

الرياض (صدى):
أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين.

وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس ).

وأكدت أنهم امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اختلط حابلهم بنابلهم ، ماندري مين المهايطي فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير .. .. فكيتوا المسلمين من شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
خالد
اخس يالدب الروسي طلعت منت بسهل
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن لجاني اشخطوهم وعلى بلادهم اشحطوهم ..

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