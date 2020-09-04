الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام مساء غدا السبت

Time منذ 47 دقيقة
Views 1465
Comment 1
شاهد.. افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام مساء غدا السبت

الدمام (صدى):
كشفت امانة المنطقة الشرقية موعد افتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، والذي سيكون مساء غدا السبت.

وأوضحت الأمانية بان الإفتتاح سيأتي بعد الانتهاء من كافة الأعمال التطويرية بكافة مراحلها، موجهة الشكر إلى كافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم خلال فترة العمل.

ويذكر أن الأمانة قد أكدت في وقت سابق أن أعمال تأهيل وتطوير طريق ‏الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، بلغت نسبة إنجازها 94٪، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة ‏الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي، وتضمن المشروع ‏أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8.900 متر في الاتجاهين

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اختلط حابلهم بنابلهم ، ماندري مين المهايطي فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير .. .. فكيتوا المسلمين من شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
خالد
اخس يالدب الروسي طلعت منت بسهل
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن لجاني اشخطوهم وعلى بلادهم اشحطوهم ..

أخر الأخبار

خبير أرصاد : حمل حراري يشهده القطاع الغربي بداية من الليث
خبير أرصاد : حمل حراري يشهده القطاع الغربي بداية من الليث
Time منذ دقيقة Views 1021
تصرف غريب من عمال مصنع
تصرف غريب من عمال مصنع
Time منذ 9 دقائق Views 166
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 9 دقائق Views 188
الشرطي جاب العيد
الشرطي جاب العيد
Time منذ 10 دقائق Views 158
«بي إم دبليو» تستعرض طراز سيارتها الهجين الجديدة 
«بي إم دبليو» تستعرض طراز سيارتها الهجين الجديدة 
Time منذ 14 دقيقة Views 1108
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1243
أهل الخير
أهل الخير
Time منذ 28 دقيقة Views 111
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل
Time منذ 29 دقيقة Views 1353
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية
Time منذ 30 دقيقة Views 1413
ارتفاع سعر النفط الخام عالميا
ارتفاع سعر النفط الخام عالميا
Time منذ 40 دقيقة Views 1386