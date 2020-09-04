فتح تحقيق عاجل في اختفاء جميع الكؤوس من مقر اتحاد القدم المصري

وكالات (صدى):
فتح الاتحاد المصري لكرة القدم، تحقيقًا في اختفاء عدد من الكؤوس القديمة من مخازنه.
وأكد الاتحاد في بيانه له، أنه في إطار التطوير الذي يقوم به حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت الإدارة بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
وأوضح أنه يجرى حالياً التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الأولتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.
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