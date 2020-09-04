الأعداد السابقة للصحيفة

والد ميسي يرد رسميا على بيان "الليغا "

Time منذ ساعة
Views 1512
والد ميسي يرد رسميا على بيان "الليغا "

وكالات (صدى):
رد والد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على بيان لرابطة الليغا، ببيان رسمي ، وذلك بعد أن قررت أن لا يمكن أن يغادر اللاعب برشلونة دون دفع قيمة فسخ العقد، وقيمته 700 مليون يورو.

وقال خورجي ميسي في البيان: ”لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وما الأسس التي استنتجوا من خلالها أنه يجب اللجوء للشرط الجزائي، حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهاية الموسم المنقضي، مضيفا بأن هذا خطأ واضح من جانبكم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي (لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي 2019/2020“.

وأضاف بأنه : ”مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق" حيث يبلغ قيمة فسخ العقد 700 مليون يورو

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اختلط حابلهم بنابلهم ، ماندري مين المهايطي فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير .. .. فكيتوا المسلمين من شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
خالد
اخس يالدب الروسي طلعت منت بسهل
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن لجاني اشخطوهم وعلى بلادهم اشحطوهم ..

أخر الأخبار

خبير أرصاد : حمل حراري يشهده القطاع الغربي بداية من الليث
خبير أرصاد : حمل حراري يشهده القطاع الغربي بداية من الليث
Time منذ 48 ثانية Views 1004
تصرف غريب من عمال مصنع
تصرف غريب من عمال مصنع
Time منذ 8 دقائق Views 156
نهاية الهياط
نهاية الهياط
Time منذ 9 دقائق Views 188
الشرطي جاب العيد
الشرطي جاب العيد
Time منذ 10 دقائق Views 158
«بي إم دبليو» تستعرض طراز سيارتها الهجين الجديدة 
«بي إم دبليو» تستعرض طراز سيارتها الهجين الجديدة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1108
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1237
أهل الخير
أهل الخير
Time منذ 27 دقيقة Views 111
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم نادي سباقات الخيل
Time منذ 28 دقيقة Views 1349
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية
بالفيديو.. شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية
Time منذ 30 دقيقة Views 1413
ارتفاع سعر النفط الخام عالميا
ارتفاع سعر النفط الخام عالميا
Time منذ 39 دقيقة Views 1386