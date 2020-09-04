والد ميسي يرد رسميا على بيان "الليغا "

وكالات (صدى):
رد والد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على بيان لرابطة الليغا، ببيان رسمي ، وذلك بعد أن قررت أن لا يمكن أن يغادر اللاعب برشلونة دون دفع قيمة فسخ العقد، وقيمته 700 مليون يورو.
وقال خورجي ميسي في البيان: ”لا نعرف أي عقد قاموا بتحليله وما الأسس التي استنتجوا من خلالها أنه يجب اللجوء للشرط الجزائي، حال قرر اللاعب الرحيل من جانب واحد بنهاية الموسم المنقضي، مضيفا بأن هذا خطأ واضح من جانبكم، وأشير بالبند رقم 8.2.3.6 من العقد الموقع بين اللاعب والنادي (لا يسرى هذا الشرط الجزائي، عندما يتخذ اللاعب قراره بالرحيل اعتبارا من نهاية الموسم الرياضي 2019/2020“.
وأضاف بأنه : ”مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المضمنة في العقد والتي تم حذفها، من الواضح أن الشرط الجزائي المنصوص عليه، لا ينطبق على الإطلاق" حيث يبلغ قيمة فسخ العقد 700 مليون يورو