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الصحة: تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بكورونا و1099 حالة تعافي

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الصحة: تسجيل 822 حالة إصابة جديدة بكورونا و1099 حالة تعافي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (822) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (319.141) حالة، من بينها (20063) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1.484) حالة حرجة، كما سجلت (1.099) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (295.063) حالة.

وأوضحت الصحة، أن عدد الوفيات بلغ (4.015) حالة، بإضافة (33) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه قد أجري (48653) فحصاً مخبرياً جديداً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، إذ سجلت كل من مكة المكرمة وجدة، أعلى عدد إصابات بكورونا بـ 48 حالة، لكل منهما.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. لله درك يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، وربنا يشفيهما مما اصابهما .. آمين .....
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..

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