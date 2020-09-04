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مدني أبها يتمكن من إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة بجبال الشرف

Time منذ 32 دقيقة
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مدني أبها يتمكن من إنقاذ شخصين في منطقة جبلية وعرة بجبال الشرف

محمد بن طحيطح (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد السيد أنه في تمام الساعة (٠٨:٢٢) من صباح اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/١٦هـ ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها يفيد بسقوط شخص من مرتفع جبلي بجبال الشرف شرق أبها.

على الفور تم نقل الفرق اللازمة للموقع ودعم الموقف بالقوة البشرية حسب الحاجة وعند أقصى نقطة تبلغها الآليات تم الترجل من قبل فرق الإنقاذ والمشي على الاقدام الى موقع الحالة والذي يبعد مايزيد على ( ٤٠٠٠ متر ) يتخللها مواقع وعرة ومنحدرات سحيقة.

وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع نتج عنه تعرضه لاصابات بليغة في أثناء قيامه بالتنزه وبرفقته شخص آخر مرافق له مصاب بالاجهاد وقد تم استخراجهما من قبل فرق الانقاذ وتسليم المصاب للهلال الاحمر وتسليم الحادث للشرطة حسب الإختصاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. لله درك يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، وربنا يشفيهما مما اصابهما .. آمين .....
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..

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