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قرار وزاري بتعديل بندين بمواد اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

Time منذ ساعة
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قرار وزاري بتعديل بندين بمواد اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

الرياض (صدى):
قرر وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وتضمن القرار إضافة بندين للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية وهما حذف عبارة: “مختمة بالختم الرسمي” الواردة في "ب/أولاً/ 7" من المادة "الرابعة" من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وتابع القرار البند الثاني بحذف عبارة: “بختم أصلي” الواردة في (ب/ثانياً/4) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وإستبدال عبارة “من تاريخ إبلاغهم به ” بعبارة: “من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” الواردة في الفقرة (ثالثاً) من القرار الوزاري (4044) وتاريخ 25-5-1440هـ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اختلط حابلهم بنابلهم ، ماندري مين المهايطي فيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير .. .. فكيتوا المسلمين من شر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
خالد
اخس يالدب الروسي طلعت منت بسهل
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن لجاني اشخطوهم وعلى بلادهم اشحطوهم ..

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