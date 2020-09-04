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«النقل» تحذر سالكي ثلاث طرق بالمدينة المنورة

Time منذ ساعة
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«النقل» تحذر سالكي ثلاث طرق بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة قائدي المركبات على طرق "ينبع -النخل ، والفقعلي ، والعيص " بضرورة الحيطة والحذر .

وأكدت " النقل " وجود عاصفة ترابية على تلك الطرق مما يحد من مستوى الرؤية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. لله درك يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة الارواح ، وربنا يشفيهما مما اصابهما .. آمين .....
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ..

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