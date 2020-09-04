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مليون ريال بحق شركة مخالفة لنظام المنافسة في المملكة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1183
مليون ريال بحق شركة مخالفة لنظام المنافسة في المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن صدور غرامة قدرها مليون ريال بحق شركة اوراكل سيستمز ليميتد.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة جاءت بناءً على حكم أصدرته لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، بسبب مخالفة الشركة لنظام المنافسة.

ونوهت الهيئة بأن الشركة قامت بحجب المعلومات وإعاقة عمل مأموري الضبط القضائي الذين تم تكليفهم بالتحقق من شكوى متعلقة بمخالفة الشركة لنظام المنافسة، لذلك صدر قرار بتغريمها.

وأضافت أن الشركة المذكورة قدمت تظلم من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف-إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة.

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ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماوقت لها زين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
العدل اساس الحياة ..
نجاة محمد
ربنا يشافيكي و يعافيكي انتي من المذيعات المثقفات

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