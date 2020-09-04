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"صيدليات المتحدة" تطرح وظائف شاغرة للجنسين في 6 مدن

Time منذ 3 دقائق
Views 1093
"صيدليات المتحدة" تطرح وظائف شاغرة للجنسين في 6 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مجموعة صيدليات المتحدة وظائف صيادلة شاغرة للجنسين، بعدة مدن "المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، الرياض، الطائف، أبها" تحت مسمى وظيفي"صيدلي".

واشترطت المجموعة على المتقدم أو المتقدمة بان يكون سعودي الجنسية،وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص، تصنيف الهيئة العامة للتخصصات الصحية"ساري المفعول" مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، القدرة على العمل تحت ضغط، الأسلوب اللبق والحرفية في العمل.

وللتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماوقت لها زين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
العدل اساس الحياة ..
نجاة محمد
ربنا يشافيكي و يعافيكي انتي من المذيعات المثقفات

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