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أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

Time منذ 26 دقيقة
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أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود مباراة أبها أمام الأهلي الحكم خالد الطريس، في حين يتولى الحكم ماثيو كونجر قيادة مباراة الفيحاء أمام العدالة.

وتم تكليف الحكم جيديمانيس مازيكا في مواجهة الفتح أمام التعاون، بينما كُلف الحكم أندريس كونها لمباراة الرائد أمام الفيصلي.

وتقام مباراة الشباب أمام الحزم بحضور الحكم جواو بينهيرو، في حين تم الاستعانة بالحكم فيكتور فيريرا في مباراة الوحدة والهلال، بينما كُلف الحكم إيفان بيبيك لمباراة النصر والاتحاد، في حين يقود الحكم ماجد الشمراني مواجهة الاتفاق أمام ضمك.

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ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماوقت لها زين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
العدل اساس الحياة ..
نجاة محمد
ربنا يشافيكي و يعافيكي انتي من المذيعات المثقفات

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