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سماع دقات قلب شخص من أسفل الأنقاض بعد مرور شهر من انفجار مرفأ بيروت

Time منذ ساعة
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سماع دقات قلب شخص من أسفل الأنقاض بعد مرور شهر من انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
يسعى عمال الإنقاذ اللبنانيون اليوم الجمعة للوصول إلى ناج محتمل تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت، بعد شهر من إنفجار المرفأ.

وكانت أنباء قد ترددت عن إمكانية العثور على شخص على قيد الحياة في شارع مار مخايل المنكوب، ويواصل عناصر الدفاع المدني وعمال إنقاذ صباح الجمعة عمليات البحث تحت أنقاض مبنى مدمّر في شارع مار مخايل في بيروت غداة رصد فريق بحث وإنقاذ من دولة تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر جهاز مسح حراري متطور، نبضات قلب في المكان الذي استدلّ كلب مدرّب برفقتهم الى رائحة فيه.

وقام العمال بإزالة الحجارة والركام بأيديهم، بعد استقدام رافعتين ليلاً عملتا على إزالة جدران كانت مهددة بالسقوط، حيث أوضح نيكولاس سعادة الذي يعمل في منظمة تتولى التنسيق بين فريق البحث التشيلي والدفاع المدني، قائلا: ”بعد إزالة الأنقاض الكبيرة، أجرينا مسحاً جديداً لرصد نبضات قلب أو نفس، وأظهر المسح معدلاً منخفضاً.. سبعة في الدقيقة الواحدة“ بعدما كان سجّل سابقاً معدلاً تراوح بين ”16 إلى 18“ في الدقيقة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماوقت لها زين ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
العدل اساس الحياة ..
نجاة محمد
ربنا يشافيكي و يعافيكي انتي من المذيعات المثقفات
ابو محمد 😎 ✍️
كرفسوه وبااليزران شلتتوه ..

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