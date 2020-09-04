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Oppo تنافس هواوي بهاتف جديد متطور

Time منذ 23 دقيقة
Views 1304
Oppo تنافس هواوي بهاتف جديد متطور

وكالات (صدى):
أعلنت شركة Oppo عن هاتف مميز بمواصفات متطورة وبسعر معقول في خطوة جديدة في تحدي واضح لشركة هواوي .

وأوضحت Oppo بأن هاتفها الجديد Find X2 Lite لن يكون له منافسا قويا في أسواق الأجهزة الذكية المتطورة، خصوصا أنه صمم ليعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G، فيما تميز الهاتف بنظام تشغيل Andrоid 10، وبشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4025 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، إضافة لأنظمة GPS وGLONASS وBеiDou وGаlileo لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعي

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم أنيق، وبهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (74.3/160.3/7.96) ملم، ووزنه 180 غ، وزودته بشاشة АMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، كما حصل على معالج ثماني النوى من نوع Snаpdragon 765G، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وزود الهاتف بنظام تشغيل Andrоid 10، وبشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4025 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، إضافة لأنظمة GPS وGLONASS وBеiDou وGаlileo لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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أحدث التعليقات

ELnour
واللغة الرابعة العربية بعد
EBRAHIM
ماشاءالله تبارك الله يحظه محظوظ البنت مرررة كيووت وجميلة، سبحان الله العظيم الدنيا حظوظ 🤷‍♂️💔
عبدالله الناصر
عبدالعزيز على راسك غمامه اتمنى ان تبقى غائمه علىك للابد الوعد مثل الرعد بين الرجال تريد من الشباب ان ياخذ موقف الزعيق عندما سرق الدعيع في الظلام وبشار عبدالله هذه المواصفات والصفات تتعلق بالهلال فقط دون غيره من الانديه الاخرى اذهب الى غيمتك او غيبوتك ا
EBRAHIM
كبيرة البنت معاد هي صغيرة الله يهديها بس
عبدالله الناصر / حائل
عيد الثقيل انت مهرج قذر العالمي والمونديالي ادارة وجماهير متوافقه ومتفقه اكثر من الجماهير الاخرى المرحوم عبدالرحمن بن سعود ومنصور البلوي اسسا هذه العلاقه الاستثنائيه زعيقك ونعيقك غير مفيد مجرد هذيان

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