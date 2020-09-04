الأعداد السابقة للصحيفة

اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم

Time منذ 43 دقيقة
Views 1487
اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم

وكالات (صدى):
قال الإعلامي المصري أحمد شوبير بأن كأس الأمم الأفريقية التي إحتفظت به مصر مدى الحياة، من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر: “فوجئ الاتحاد باختفاء كأس الأمم الإفريقية، وفتح تحقيقا، وأعتقد في البداية أن الكأس مع أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، لكن الأخير نفى وجودها معه”. وأردف شوبير: “لا أحد يعلم أين كأس الأمم الإفريقية حاليًا!”.

وتوج منتخب الفراعنة باللقب الإفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، كان آخرها في العام 2010.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ELnour
واللغة الرابعة العربية بعد
EBRAHIM
ماشاءالله تبارك الله يحظه محظوظ البنت مرررة كيووت وجميلة، سبحان الله العظيم الدنيا حظوظ 🤷‍♂️💔
عبدالله الناصر
عبدالعزيز على راسك غمامه اتمنى ان تبقى غائمه علىك للابد الوعد مثل الرعد بين الرجال تريد من الشباب ان ياخذ موقف الزعيق عندما سرق الدعيع في الظلام وبشار عبدالله هذه المواصفات والصفات تتعلق بالهلال فقط دون غيره من الانديه الاخرى اذهب الى غيمتك او غيبوتك ا
EBRAHIM
كبيرة البنت معاد هي صغيرة الله يهديها بس
عبدالله الناصر / حائل
عيد الثقيل انت مهرج قذر العالمي والمونديالي ادارة وجماهير متوافقه ومتفقه اكثر من الجماهير الاخرى المرحوم عبدالرحمن بن سعود ومنصور البلوي اسسا هذه العلاقه الاستثنائيه زعيقك ونعيقك غير مفيد مجرد هذيان

أخر الأخبار

مأساة عروس تركها عريسها بعد 24 ساعة بسبب حماتها
مأساة عروس تركها عريسها بعد 24 ساعة بسبب حماتها
Time منذ 17 دقيقة Views 243
Oppo تنافس هواوي بهاتف جديد متطور
Oppo تنافس هواوي بهاتف جديد متطور
Time منذ 23 دقيقة Views 1291
بالفيديو.. شابان يصنعان منحوتات مبهرة بالرمال على شاطئ ينبع الصناعية
بالفيديو.. شابان يصنعان منحوتات مبهرة بالرمال على شاطئ ينبع الصناعية
Time منذ 28 دقيقة Views 1401
3 مميزات وعيوب بسيارة نيسان قشقاي الأكثر شهرة
3 مميزات وعيوب بسيارة نيسان قشقاي الأكثر شهرة
Time منذ 32 دقيقة Views 1142
متحدثة البيت الأبيض تكشف كواليس مثيرة حول معاكسة زعيم كوريا الشمالية لها !
متحدثة البيت الأبيض تكشف كواليس مثيرة حول معاكسة زعيم كوريا الشمالية لها !
Time منذ 38 دقيقة Views 293
اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم
اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم
Time منذ 43 دقيقة Views 1487
بالفيديو.. أول تعليق لروان بن حسين بعد حصولها على المركز الثاني كاجمل فتاة مسلمة في العالم
بالفيديو.. أول تعليق لروان بن حسين بعد حصولها على المركز الثاني كاجمل فتاة مسلمة في العالم
Time منذ 47 دقيقة Views 368
صور مرعبة لتغلغل فيروس «كورونا» في مجار تنفسية
صور مرعبة لتغلغل فيروس «كورونا» في مجار تنفسية
Time منذ 53 دقيقة Views 1284
«النمر» يحذر من نصائح «تيك توك» الطبية
«النمر» يحذر من نصائح «تيك توك» الطبية
Time منذ ساعة Views 1578
«الصحة» تنصح بتناول الأسماك على الغداء اليوم
«الصحة» تنصح بتناول الأسماك على الغداء اليوم
Time منذ ساعة Views 1510