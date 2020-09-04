اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم

وكالات (صدى):
قال الإعلامي المصري أحمد شوبير بأن كأس الأمم الأفريقية التي إحتفظت به مصر مدى الحياة، من مقر الإتحاد المصري لكرة القدم وذلك في مفاجأة من العيار الثقيل.
وقال الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر: “فوجئ الاتحاد باختفاء كأس الأمم الإفريقية، وفتح تحقيقا، وأعتقد في البداية أن الكأس مع أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، لكن الأخير نفى وجودها معه”. وأردف شوبير: “لا أحد يعلم أين كأس الأمم الإفريقية حاليًا!”.
وتوج منتخب الفراعنة باللقب الإفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، كان آخرها في العام 2010.