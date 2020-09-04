ميزة جديدة لـ «واتساب» لكتم الدردشات المؤرشفة دون حظر أصحابها

وكالات (صدى):
قرر واتساب تطبيق ميزة جديدة لكتم الدردشات ليتمكن المستخدمون من الإستراحة من محادثات معينة دون حظر أصحابها، وسيتم تنفيذها من خلال تحديث نظام الدردشة المؤرشفة على WhatsApp، وهذة الخاصية قيد التطوير في الوقت الحالي.
وقال WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات وتطويرات تطبيق واتساب بأنه وبهذه الميزة الجديدة، سيتم تجميع الدردشات المؤرشفة معًا، ليتم فحصها بسهولة أو إلغاء أرشفتها، ويمكن للمستخدمين أيضًا تعيين كيفية عملها من خلال الانتقال إلى الإشعارات في إعدادات التطبيق.
وسيوفر تطبيق WhatsApp خيارين جديدين في الإعدادات وهما: الإخطار بالرسالة الجديدة Notify New Message أو إخفاء تلقائي للدردشات غير النشطة Auto Hide Inactive Chats، ويتيح خيار الإخطار بالرسالة الجديدة للمستخدمين وجود العلامة الخضراء التي تُفيد بوجود رسالة لم تُقرأ بعد بدلاً من ظهورها في قائمة الدردشة، أما الإختيار الإخفاء التلقائيللدردشات غير النشطة، فسيتم تفعيلها مع جهات الاتصال التي لم يتلق منها المستخدم رسالة واحدة في 6 أشهر متتالية.