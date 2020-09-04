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«الشورى» يصوت على توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنسبة 75 %

Time منذ ساعة
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«الشورى» يصوت على توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنسبة 75 %

الرياض (صدى):
يصوت مجلس الشورى في جلساته المقبله على تعديل نظام العمل لتوطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنسبة 75 % .

ومن المتوقع موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على التعديل بالمادة 26 من نظام العمل ، وبذلك تصبح نسبة الأجانب في الوظائف القيادية 25 % فقط .

جاء ذلك بعد تقدم أعضاء الشورى " محمد الجرباء ، وفيصل الفاضل ، وغازي بن زقر ، وعبد الله الخالدي " بإقتراح التعديل بما يتوائم مع طموح الشباب السعودي .

وسيؤثر القرار مباشرةً على سوق العمل في المملكة حيث يوفر الوظائف الطموحة للكوادر الوطنية التي طالما واجهت منافسات غير عادلة من الشباب الأجانب ما اضطرهم للتنقل من وظيفة إلى أخرى واستبعادهم عن الترقيات .

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أحدث التعليقات

ELnour
واللغة الرابعة العربية بعد
EBRAHIM
ماشاءالله تبارك الله يحظه محظوظ البنت مرررة كيووت وجميلة، سبحان الله العظيم الدنيا حظوظ 🤷‍♂️💔
عبدالله الناصر
عبدالعزيز على راسك غمامه اتمنى ان تبقى غائمه علىك للابد الوعد مثل الرعد بين الرجال تريد من الشباب ان ياخذ موقف الزعيق عندما سرق الدعيع في الظلام وبشار عبدالله هذه المواصفات والصفات تتعلق بالهلال فقط دون غيره من الانديه الاخرى اذهب الى غيمتك او غيبوتك ا
EBRAHIM
كبيرة البنت معاد هي صغيرة الله يهديها بس
عبدالله الناصر / حائل
عيد الثقيل انت مهرج قذر العالمي والمونديالي ادارة وجماهير متوافقه ومتفقه اكثر من الجماهير الاخرى المرحوم عبدالرحمن بن سعود ومنصور البلوي اسسا هذه العلاقه الاستثنائيه زعيقك ونعيقك غير مفيد مجرد هذيان

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