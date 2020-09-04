أول تعليق لجورجينيو فينالدوم عن انتقاله لنادي برشلونة

وكالات (صدى):
في أول تعليق للاعب الهولندي، جورجينيو فينالدوم، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على ما يتم تداوله حول انتقاله لنادي برشلونة الموسم القادم بأنها إشاعات.
وقال فينالدوم، صاحب الـ29 عاما بان "كل الأخبار التي المتداولة بشأن الإنضمام لنادي برشلونة "مجرد إشاعات، لا أعرف شيئا.. لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".
ويذكر أن وسائل إعلام هولندية وإسبانية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن رغبة المدرب الجديد لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في التعاقد مع مواطنه فينالدوم، لتعزيز خط وسط "البلاوغرانا".