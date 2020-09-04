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أول تعليق لجورجينيو فينالدوم عن انتقاله لنادي برشلونة

Time منذ ساعة
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أول تعليق لجورجينيو فينالدوم عن انتقاله لنادي برشلونة

وكالات (صدى):
في أول تعليق للاعب الهولندي، جورجينيو فينالدوم، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على ما يتم تداوله حول انتقاله لنادي برشلونة الموسم القادم بأنها إشاعات.

وقال فينالدوم، صاحب الـ29 عاما بان "كل الأخبار التي المتداولة بشأن الإنضمام لنادي برشلونة "مجرد إشاعات، لا أعرف شيئا.. لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

ويذكر أن وسائل إعلام هولندية وإسبانية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن رغبة المدرب الجديد لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، في التعاقد مع مواطنه فينالدوم، لتعزيز خط وسط "البلاوغرانا".

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
والله ماحد درا عنك ✋
الوفا طبعي
اقسم بالله الواحد تنزل دمعته غصب عنه.. اللي يقهر ٣ لغات وحارس امن!!! ليس بعيب لكن وربي لو اجنبي وظيفه والراتب الفلاني وفيلا وسياره ووووو حسبي الله ونعم الوكيل ✋ يامن الله اكرمه وخيره كثير هذا وقتك لرجل وزوجته ذاقوا المررررر وصابرين مد بدنياك لأجل اخرتك👍 يااااارب تفرج همهم وكربتهم وترزقهم بفضلك عمن سواك 🤲
احمد
لو تتزوج كان حملت مو صغيرة
زعيم اااسيا
باذن الله فوز بمستوى عالي تجهيز للاسيويه الثامنه
ليه كذا غثيتنا
ماشاء الله تم فتح فرع الصين فالسعوديه الله يخارجنا من مثل هذا الاشكال ١٤ساعه يمديك تطلع للصين وتاكلك خفاش مشوي وترجع

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