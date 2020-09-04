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أمين منطقة الرياض يصدر 21 قرار إداري جديد

Time منذ ساعة
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أمين منطقة الرياض يصدر 21 قرار إداري جديد

الرياض (صدى):
أصدر سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف 21 قرار إداري امس الخميس لتطوير منظومة العمل بالأمانة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان ، تضمنت استحداث إدارات ووحدات جديدة وتكليف كفاءات وطنية .

وتضمنت القرارات إنشاء إدارة بمسمى " إدارة التحول المؤسسي " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة الرقابة البلدية " ، وإنشاء وحدة بمسمى " وحدة تحسين المشهد الحضري " .

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور بدر بن عبد الله الجضعي بالعمل مشرفاً على الإستراتيجيات والتحول المؤسسي ، وتكليف المهندس صالح بن ابراهيم العيسي بالعمل مدير لوحدة تحسين المشهد الحضاري ، وتكليف المهندس متعب آل قعيد بالعمل وكيلاً مساعداً للمشاريع بوكالة شؤون بلديات المنطقة ، والمهندس بندر بن بخيت الزهراني مدير لوحدة الرقابة الإدارية .

وشملت القرارات تكليف المهندس سعد الصفيان بالعمل وكيلاً مساعداً في وكالة الأراضي والمساحة ، والمهندس خالد العطية بالعمل مدديراً لإدارة التخطيط والتسويق ، و7 قرارات تكليف أخرى في البلديات .

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
والله ماحد درا عنك ✋
الوفا طبعي
اقسم بالله الواحد تنزل دمعته غصب عنه.. اللي يقهر ٣ لغات وحارس امن!!! ليس بعيب لكن وربي لو اجنبي وظيفه والراتب الفلاني وفيلا وسياره ووووو حسبي الله ونعم الوكيل ✋ يامن الله اكرمه وخيره كثير هذا وقتك لرجل وزوجته ذاقوا المررررر وصابرين مد بدنياك لأجل اخرتك👍 يااااارب تفرج همهم وكربتهم وترزقهم بفضلك عمن سواك 🤲
احمد
لو تتزوج كان حملت مو صغيرة
زعيم اااسيا
باذن الله فوز بمستوى عالي تجهيز للاسيويه الثامنه
ليه كذا غثيتنا
ماشاء الله تم فتح فرع الصين فالسعوديه الله يخارجنا من مثل هذا الاشكال ١٤ساعه يمديك تطلع للصين وتاكلك خفاش مشوي وترجع

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