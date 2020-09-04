أسباب وطرق مواجهة ارتفاع درجة حرارة الهاتف الجوال

وكالات (صدى):
كشف الخبير التقني الروسي أرسيني شيلتسين، عن أسباب وحلول ارتفاع درجة حرارة الهاتف الجوال، لافتًا إلى أن الأسباب بعضها يعود لسلوكيات خاطئة من مستخدمه، كممارسة ألعاب الفيديو لفترات طويلة، أو تركه تحت أشعة الشمس مباشرة.
وأرجع الخبير التقني، ذلك لعوامل تقنية كارتفاع حرارة المعالج، نتيجة الضغط الزائد أثناء استعمال الإنترنت أو الاتصال مع شبكات Wi-Fi و GPS وBluetooth، فليس كل الأجهزة قادرة على العمل بشكل مكثف مع هذه الشبكات.
وأشار إلى أن لتجنب ارتفاع حرارة الهاتف، وهي عدم تعريض الهاتف لأشعة الشمس، وفحص نظام التشغيل بشكل دوري، وعدم تشغيل GPS والبلوتوث دون حاجة، مع ضرورة منح الهاتف راحة كل 6 ساعات، واستخدام بطارية وكابل شحن «أصلي».