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ميدان الصفاة بالرياض عام 1391هـ
منذ ساعة
517
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أحدث التعليقات
فهد
فاز بفلوسه في الاولى وبيسويها بالثانية
الزمن والناس
لايوجد دليل على خطف البشر والحكم القصاص باطل لذالك يجب التخفيف الحكم على خاطفة الدمام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
abdul
جنَت علي نفسها براقش
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
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