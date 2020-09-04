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بالفيديو والصور.. نهاية مروعة لفتاة هاجمت رجال الشرطة بسكين المطبخ

Time منذ 18 دقيقة
Views 354
بالفيديو والصور.. نهاية مروعة لفتاة هاجمت رجال الشرطة بسكين المطبخ

واشنطن (صدى):
هاجمت فتاة في ولاية فلوريدا، رجال الشرطة بسكين المطبخ وحاولت طعن أحدهم ليتم إطلاق النار عليها ما أدى لمقتلها على الفور.

واندفعت الفتاة التي تدعى بيكر، فجأة نحو أحد الضباط والذي حضر بعد بلاغ من الجيران مستخدمة سكين المطبخ، وطلب منها رجال الشرطة ترك السلاح والاستلقاء على الأرض حفاظا على حياتها لكنها رفضت جميع النداءات.

وأوضحت عائلة الفتاة إنها مصابة بمرض عقلي وما كان يجب على الضباط قتلها بهذا الشكل المرعب، ولكن رجال الشرطة دافعوا عن أنفسهم مؤكدين أنها كادت تقتلهم بالسكين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن جننته فغضب منها و رماها
ابو عمار
مستعجله على اخذ الطلب
ابو عمار
طيب مبروك انك فخوره فيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اخوي الشغل الزين يسوق نفسه مثل الي في الصوره مكلف من خدمات وتصميم وتنفيذ وهي تبغى تأخذ شي تحضر به منسبتها وتأخذ كم صوره وتنزلها وتلبسه شوي وترميه في الدولاب وقد لا تظهر جمال التصميم فماكل مايلبس على الشخص لابق
ابو عمار
اوكي

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