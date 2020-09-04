بالفيديو والصور.. نهاية مروعة لفتاة هاجمت رجال الشرطة بسكين المطبخ

واشنطن (صدى):
هاجمت فتاة في ولاية فلوريدا، رجال الشرطة بسكين المطبخ وحاولت طعن أحدهم ليتم إطلاق النار عليها ما أدى لمقتلها على الفور.
واندفعت الفتاة التي تدعى بيكر، فجأة نحو أحد الضباط والذي حضر بعد بلاغ من الجيران مستخدمة سكين المطبخ، وطلب منها رجال الشرطة ترك السلاح والاستلقاء على الأرض حفاظا على حياتها لكنها رفضت جميع النداءات.
وأوضحت عائلة الفتاة إنها مصابة بمرض عقلي وما كان يجب على الضباط قتلها بهذا الشكل المرعب، ولكن رجال الشرطة دافعوا عن أنفسهم مؤكدين أنها كادت تقتلهم بالسكين.
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