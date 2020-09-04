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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 40 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،الرياض، القصيم ،حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
شكل امرابط يساءله كيف بالله محققين اسيااااا والدوري والان هدفكم كاس الملك عايدي ماتحتفلون حنا بغلف وغيره عشان نفوز على الهلال كانو مجهزين مكافئات واحتفالات لكن تحولت بكائيات ولطم مثل ف ش
زعيم اااسيا
بتوفيق للاعب في قلعة الزعيم
نجاة محمد
الف مبروك
نجاة محمد
الف مبروك و عقبال الدكتوراة
ابو عمار
طيب واللي بيروح عن طريق الجسر للبحرين ؟ ثم مو معقوله يتم حجزه عشرة ايام في البحرين ... على هذا الموال لن يذهب احد للبحرين في الويكند

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