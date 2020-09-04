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3 وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة

Time منذ ساعة
Views 1636
3 وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الجمعة، عن توفر 3 وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس إنتاج ثاني: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وتحتاج الشركة إلى مهندس رئيسي تحسين العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات؛ فضلًا عن مهندس إنتاج رئيسي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 11 سنة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
شكل امرابط يساءله كيف بالله محققين اسيااااا والدوري والان هدفكم كاس الملك عايدي ماتحتفلون حنا بغلف وغيره عشان نفوز على الهلال كانو مجهزين مكافئات واحتفالات لكن تحولت بكائيات ولطم مثل ف ش
زعيم اااسيا
بتوفيق للاعب في قلعة الزعيم
نجاة محمد
الف مبروك
نجاة محمد
الف مبروك و عقبال الدكتوراة
ابو عمار
طيب واللي بيروح عن طريق الجسر للبحرين ؟ ثم مو معقوله يتم حجزه عشرة ايام في البحرين ... على هذا الموال لن يذهب احد للبحرين في الويكند

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