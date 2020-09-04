3 وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الجمعة، عن توفر 3 وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس إنتاج ثاني: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
وتحتاج الشركة إلى مهندس رئيسي تحسين العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات؛ فضلًا عن مهندس إنتاج رئيسي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 11 سنة.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا