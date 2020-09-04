عبدالفتاح عسيري يلتحق بالنصر عقب مواجهة الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعد مباراة النصر أمام الاتحاد، اليوم الجمعة، في جدة ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هي آخر مباراة يلعبها اللاعب عبد الفتاح عسيري في صفوف الاتحاد؛ لتبدأ مسيرته مع النصر بعدها.
ويعود الفريق جوًا إلى الرياض، وبرفقته عسيري، عقب المباراة، بعدما اتفق اللاعب مع الأهلي، ناديه السابق، على إعفائه من خوض الجولتين الباقيتين في المسابقة، للالتحاق بالنصر، الذي سيمثله بدءًا من مباريات دوري أبطال آسيا منتصف سبتمبر الجاري.
وعند استئناف التدريبات غدًا أو بعد غدٍ، سيشارك عسيري مع لاعبي النصر؛ فيما يتهيأ الفريق لمواجهة الاتفاق الأربعاء المقبل في الرياض في ختام الدوري، وتتأجل مشاركة عسيري محليًّا إلى مطلع الموسم المقبل.