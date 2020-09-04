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عبدالفتاح عسيري يلتحق بالنصر عقب مواجهة الاتحاد

Time منذ 36 دقيقة
Views 1538
عبدالفتاح عسيري يلتحق بالنصر عقب مواجهة الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تعد مباراة النصر أمام الاتحاد، اليوم الجمعة، في جدة ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هي آخر مباراة يلعبها اللاعب عبد الفتاح عسيري في صفوف الاتحاد؛ لتبدأ مسيرته مع النصر بعدها.

ويعود الفريق جوًا إلى الرياض، وبرفقته عسيري، عقب المباراة، بعدما اتفق اللاعب مع الأهلي، ناديه السابق، على إعفائه من خوض الجولتين الباقيتين في المسابقة، للالتحاق بالنصر، الذي سيمثله بدءًا من مباريات دوري أبطال آسيا منتصف سبتمبر الجاري.

وعند استئناف التدريبات غدًا أو بعد غدٍ، سيشارك عسيري مع لاعبي النصر؛ فيما يتهيأ الفريق لمواجهة الاتفاق الأربعاء المقبل في الرياض في ختام الدوري، وتتأجل مشاركة عسيري محليًّا إلى مطلع الموسم المقبل.

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أحدث التعليقات

abdul
مع احترامي وحبي لكل المسلمين والمسلمات بمختلف مذاهبهم ومناهجم معظم مسلمي ازربجان شيعة ربما يصل حسب بعض الاحصاءات الي ٨٠ او ٨٥ % . اوردت هذا فقط للتنبيه والمعرفة وليس للتفرقة المذهبية
زائر
تصحيح للمثل الذي أوردناه في التعليق (( شنشنة أعرفها من أخزم ))
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كارلييوا ومرابط يقدمون درس محترف لاعلاميين الذي همهم افلاشات الاعلام لان اذا فقدوا الفلاشات معناها اجلس فى بيتك عاطل باطل وماورانا غير الهياط منها دراهم ومنها شهره الرياضه الحقيقية و الهدف منها بدون تعصب نتنافس بدون هياط وضجيج داخل الملعب وخارجه حبايب متى تدرس هذه الظاهره من محترفى الهلال والنصر صوره مع التحية لوزير الرياضه لوضع حد للتعصب والذي اوصلنا الى كره الرياضهمن امراض الاعلاميين النفسية المحترفين يعطون دروس بالمجان لجماهير النصر والهلال والهلال والنصر ان الرياضه فقط بالملعب وليس خارجه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كارلييوا ومرابط يقدمون درس محترف لاعلاميين الذي همهم افلاشات الاعلام لان اذا فقدوا الفلاشات معناها اجلس فى بيتك عاطل باطل وماورانا غير الهياط منها دراهم ومنها شهره الرياضه الحقيقية و الهدف منها بدون تعصب نتنافس بدون هياط وضجيج داخل الملعب وخارجه حبايب متى تدرس هذه الظاهره من محترفى الهلال والنصر صوره مع التحية لوزير الرياضه لوضع حد للتعصب والذي اوصلنا الى كره الرياضهمن امراض الاعلاميين النفسية المحترفين يعطون دروس بالمجان لجماهير النصر والهلال والهلال والنصر ان الرياضه فقط بالملعب وليس خارجه
abdul
انت احتفظ برايك اذا بغيت. هذه مجلتنا ونحنا احرار نعلق فيها بما نراه اصح وأصوَب . اما قولك يتعاطفون مع هذه المجرمة ويبررون افعالها ويجدون لها اعذار، لا احد برر جريمتها. الكلام هو في العقوبة المناسبة. ماحد طالب بإطلاق سراحها بدون اي عقوبة. كلنا مقتنعين انها اجرمت، ولكن ليست قاتلة ولا قاطعة الطريق لكي تُقتل. اما الخنيزي مالك سالفة. بالامس كنت متحمس لجرجرتها الي حبل المشنقة او ساحة رجمها او قطع رقبتها بحجة كي لا تتكرر جريمة مثلها. واليوم تتشرط للمطالبة بتخفيف حكم الاعدام بعدما شفت الهجوم المنقطع النظير ضد الحكم بإعدامها. حتي ما قلت غيّرت رأيي في قتلها.

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