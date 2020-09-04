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وزير الرياضة يُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي بالطائف

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة يُدشن منشأة نادي عكاظ الرياضي بالطائف

الطائف (صدى):
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم منشأة نادي عكاظ الرياضي بمحافظة الطائف، بحضور عدد من الرياضيين في المنطقة.

وفي مستهل جولة سموه في المنشأة الجديدة أُزيح الستار عن لوحة المشروع، ثم قام سموه بجولة تفقدية اطلع من خلالها على المشروع الذي بني على مساحة تبلغ (28,639) ألف متر مربع، وشمل ملعبًا رئيسًا لكرة القدم بسعة 2049 متفرجًا، وقاعة لكبار الشخصيات، إضافة إلى صالة رياضية متعددة الاستخدامات ومسبح "شبه أولمبي"، فضلًا عن 3 ملاعب خارجية للألعاب المختلفة، بمساحة تبلغ (1189) مترًا مربعًا، مع وجود مرافق إدارية وخدمية مميزة.

من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باسمه ونيابةً عن كافة رياضيي الوطن، خالص شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، على الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه القيادةالكريمة للقطاع الرياضي.

وأضاف سموه: "الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة أثمر ـ ولله الحمد ـ عن افتتاح عددٍ من المدن والمنشآت الرياضيةالخاصة بالأندية، ومنها منشأة نادي عكاظ الرياضية التي ستكون المكان المناسب لصقل مواهب شباب وشابات المحافظة وتنمية قدراتهم بإذن الله، كما أنها تعد واجهة مميزة لعموم ممارسي الرياضة والممارسين من أبناء المحافظة، حيث تعدالطائف من المحافظات المميزة التي تتميز بمناخ ملائم لاستضافة الأحداث الرياضية بشكل عام، ومعسكرات المنتخباتالوطنية والأندية في مختلف الألعاب".

وبذلك يختتم سمو وزير الرياضة جولته التي شملت عددًا من المناطق بدأت بنجران ثم جازان ثم عسير ثم الباحة،وأخيرًا محافظة الطائف، وقف خلالها على عدد من المنشآت الرياضية والتقى فيها مجموعة من شباب وشابات هذهالمناطق، بالإضافة إلى حضور عددٍ من اللقاءات مع رواد الأعمال.

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أحدث التعليقات

abdul
مع احترامي وحبي لكل المسلمين والمسلمات بمختلف مذاهبهم ومناهجم معظم مسلمي ازربجان شيعة ربما يصل حسب بعض الاحصاءات الي ٨٠ او ٨٥ % . اوردت هذا فقط للتنبيه والمعرفة وليس للتفرقة المذهبية
زائر
تصحيح للمثل الذي أوردناه في التعليق (( شنشنة أعرفها من أخزم ))
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كارلييوا ومرابط يقدمون درس محترف لاعلاميين الذي همهم افلاشات الاعلام لان اذا فقدوا الفلاشات معناها اجلس فى بيتك عاطل باطل وماورانا غير الهياط منها دراهم ومنها شهره الرياضه الحقيقية و الهدف منها بدون تعصب نتنافس بدون هياط وضجيج داخل الملعب وخارجه حبايب متى تدرس هذه الظاهره من محترفى الهلال والنصر صوره مع التحية لوزير الرياضه لوضع حد للتعصب والذي اوصلنا الى كره الرياضهمن امراض الاعلاميين النفسية المحترفين يعطون دروس بالمجان لجماهير النصر والهلال والهلال والنصر ان الرياضه فقط بالملعب وليس خارجه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كارلييوا ومرابط يقدمون درس محترف لاعلاميين الذي همهم افلاشات الاعلام لان اذا فقدوا الفلاشات معناها اجلس فى بيتك عاطل باطل وماورانا غير الهياط منها دراهم ومنها شهره الرياضه الحقيقية و الهدف منها بدون تعصب نتنافس بدون هياط وضجيج داخل الملعب وخارجه حبايب متى تدرس هذه الظاهره من محترفى الهلال والنصر صوره مع التحية لوزير الرياضه لوضع حد للتعصب والذي اوصلنا الى كره الرياضهمن امراض الاعلاميين النفسية المحترفين يعطون دروس بالمجان لجماهير النصر والهلال والهلال والنصر ان الرياضه فقط بالملعب وليس خارجه
abdul
انت احتفظ برايك اذا بغيت. هذه مجلتنا ونحنا احرار نعلق فيها بما نراه اصح وأصوَب . اما قولك يتعاطفون مع هذه المجرمة ويبررون افعالها ويجدون لها اعذار، لا احد برر جريمتها. الكلام هو في العقوبة المناسبة. ماحد طالب بإطلاق سراحها بدون اي عقوبة. كلنا مقتنعين انها اجرمت، ولكن ليست قاتلة ولا قاطعة الطريق لكي تُقتل. اما الخنيزي مالك سالفة. بالامس كنت متحمس لجرجرتها الي حبل المشنقة او ساحة رجمها او قطع رقبتها بحجة كي لا تتكرر جريمة مثلها. واليوم تتشرط للمطالبة بتخفيف حكم الاعدام بعدما شفت الهجوم المنقطع النظير ضد الحكم بإعدامها. حتي ما قلت غيّرت رأيي في قتلها.

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