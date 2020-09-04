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السماح باستقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة

Time منذ ساعة
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السماح باستقدام عاملات منزليات من أذربيجان إلى المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيصًا لأحد المكاتب بمدينة حائل لاستقدام "طباخة منزلية" ديانتها مسلمة من دولة أذربيجان، وذلك لأول مرة.

وجاء سعر تكلفة الاستقدام للعاملات الأذربيجانيات 15 ألف ريال فقط، ويعد هذا السعر متوسطًا مقارنة ببعض تكاليف الاستقدام؛ فيما تصل تكلفة استقدام عاملة من سريلانكا 25 ألف ريال ويقدر وصولها خلال 90 يومًا.

وتقع دولة أذربيجان بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب.

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أحدث التعليقات

abdul
انت احتفظ برايك اذا بغيت. هذه مجلتنا ونحنا احرار نعلق فيها بما نراه اصح وأصوَب . اما قولك يتعاطفون مع هذه المجرمة ويبررون افعالها ويجدون لها اعذار، لا احد برر جريمتها. الكلام هو في العقوبة المناسبة. ماحد طالب بإطلاق سراحها بدون اي عقوبة. كلنا مقتنعين انها اجرمت، ولكن ليست قاتلة ولا قاطعة الطريق لكي تُقتل. اما الخنيزي مالك سالفة. بالامس كنت متحمس لجرجرتها الي حبل المشنقة او ساحة رجمها او قطع رقبتها بحجة كي لا تتكرر جريمة مثلها. واليوم تتشرط للمطالبة بتخفيف حكم الاعدام بعدما شفت الهجوم المنقطع النظير ضد الحكم بإعدامها. حتي ما قلت غيّرت رأيي في قتلها.
المليليح
كذاب كلها اكاذيب ضد النصر وتريدون زرع الفتنه والتعصب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
مشغلنا غيرها😊😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

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