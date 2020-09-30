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شاهد.. لحظة ملاحقة متهور يقود سيارته بجنون على أحد طرق المملكة 

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة ملاحقة متهور يقود سيارته بجنون على أحد طرق المملكة 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو متهور يقود سيارته بسرعة جنونية على أحد طرق المملكة مُتجاوزًا المركبة بالقوة، مما أثار غضب المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق المقطع المتداول تجاوز المركبة التي كانت تسير بسرعة جنونية عددًا من السيارات أمامها؛  كما ظهر في الفيديو قائد المركبة المتهور الذي يعطي إشارات ضوئية سريعة.

وبدا في المقطع المتداول إحدى دوريات المرور السري تنطلق خلف المركبة التي كانت تسير بسرعة جنونية، لإيقاف قائدها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وانهالت التعليقات على المقطع المستفز الذي أثار استياء المواطنين الذين طالبوا بتوقيع عقوبة صارمة ضد قائد السيارة المتهور كي يكون عبرة لغيره.

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أحدث التعليقات

الاحمدي
فأر نجد الذي أكل بلنتي عمر هوساوي وحسب لكم بلنتي يا بنو فأر وهدف تسلل وفي الاهير جعل منكم أبطال بالمساعدة كالعادة
ابو فهد
على كيفك يازعيقي بعد فوز العالمي اليوم هههههههه شكلك معصب على الاهلي ههههه
abdul
ولّا*
abdul
بالامس جبتو لنا واحدة " تقرف من البوسة " واليوم جبتوا لنا واحدة لا تريد الزواج بالبتة. ياصدي، هل موقف الفتاتين - القرفانة من اابوسة والقرفانة من الزواج - مع الرجال بس وّا حتي مع فتيات اخريات ؟ اظن مشكلتهن مع الجنس الآخر فقط. ربما موقفهن الطف مع الجنس المثلي، مع فتيات مثلهن.
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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