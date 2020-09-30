نيمار ينجو من عقوبة قاسية بعد اتهامه بالعنصرية  

وكالات (صدى):
نجا مهاجم باريس سان جيرمان نيمار ومدافع أولمبيك مرسيليا ألفارو جونزاليس من عقوبة مشددة بعد اتهامه بالعنصرية.
وأصدرت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي قرار بعدم معاقبة اللاعبين رغم تبادلهما الاتهامات بالعنصرية خلال كلاسيكو فرنسا ضمن الجولة الثالثة للدوري.
وأوضحت الرابطة أن لجنة الانضباط لم تصدر أي عقوبات ضد ألفارو غونزاليس ونيمار، مشيرة:" بعد فحص القضية، والاستماع إلى اللاعبين وممثلي الأندية ".
وأبانت اللجنة أنه ليس لديها أدلة مقنعة كافية للسماح لها بإثبات حدوث وقائع ذات طبيعة عنصرية أو تمييزية من قبل ألفارو غونزاليس، أو حدوث أي تجاوز من نيمار ضد ألفارو جونزاليس.