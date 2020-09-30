الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" تشهر بفرع شركة مطاعم حازت منتجات غذائية فاسدة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1537
"التجارة" تشهر بفرع شركة مطاعم حازت منتجات غذائية فاسدة

الرياض (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تشغيل مطابخ ومطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية بمكة المكرمة، وذلك إثر صدور حكم قضائي يٌدين المنشأة بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وحيازة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمناً غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة الواقعة بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة، حيث ضبطت الوزارة منتجات غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات أخرى مخزنة بطريقة سيئة، وظهرت عليها علامات الفساد والتلف، منها دجاج ولحم مفروم وخضروات وبهارات تمت صُودرت وأُتلفت، وبناء عليه أحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
زاير الشمالي
المليليح لم يعلق على خبر فوز النصر ولم يفرح لقيت خبر عن عودة مصابي الهلال من قطر لقيته معلق لازال يعاني من عقدة النقص حتى وفريقه متأهل
نجاة محمد
بجد قاهركم الهلال وحتي هو مقصي ماعلينا الحمد لله علي السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

أخر الأخبار

حالة واحدة يتم فيها إلغاء تصريح العمرة مباشرة
حالة واحدة يتم فيها إلغاء تصريح العمرة مباشرة
Time منذ 35 ثانية Views 1008
فؤاد أنور : فيتوريا عمل لتجهيز هذا الفريق منذ الخسارة في الدوري أمام الهلال
فؤاد أنور : فيتوريا عمل لتجهيز هذا الفريق منذ الخسارة في الدوري أمام الهلال
Time منذ 4 دقائق Views 104
فيديو مقرب يؤكد استعانة «بايدن» بسماعة آذن في مواجهة ترامب
فيديو مقرب يؤكد استعانة «بايدن» بسماعة آذن في مواجهة ترامب
Time منذ 9 دقائق Views 1240
إلهام الفضالة عن علاقتها بزوجها: "أنا تحت جناحه"
إلهام الفضالة عن علاقتها بزوجها: "أنا تحت جناحه"
Time منذ 17 دقيقة Views 1362
حاتم خيمي : الأهلي يحتاج لعمل جبار وأجانب كُثر
حاتم خيمي : الأهلي يحتاج لعمل جبار وأجانب كُثر
Time منذ 17 دقيقة Views 162
محمد الصدعان : المباراة عكست صورة جيدة عن الكرة السعودية
محمد الصدعان : المباراة عكست صورة جيدة عن الكرة السعودية
Time منذ 22 دقيقة Views 169
عنتيل يُقيم علاقة جنسية مع سيدة وابنتها في آن واحد ويصورهن
عنتيل يُقيم علاقة جنسية مع سيدة وابنتها في آن واحد ويصورهن
Time منذ 26 دقيقة Views 1026
نيمار ينجو من عقوبة قاسية بعد اتهامه بالعنصرية  
نيمار ينجو من عقوبة قاسية بعد اتهامه بالعنصرية  
Time منذ 31 دقيقة Views 1435
"التجارة" تشهر بفرع شركة مطاعم حازت منتجات غذائية فاسدة
"التجارة" تشهر بفرع شركة مطاعم حازت منتجات غذائية فاسدة
Time منذ 38 دقيقة Views 1537
حديث الأمير فيصل بن تركي بعد انتصار النصر وتأهله للنصف نهائي
حديث الأمير فيصل بن تركي بعد انتصار النصر وتأهله للنصف نهائي
Time منذ 39 دقيقة Views 302