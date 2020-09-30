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النصر يواجه بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي البطولة الأسيوية

Time منذ ساعة
Views 1855
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النصر يواجه بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي البطولة الأسيوية

ماجد محمد (صدى):
يواجه نادي النصر نادي بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال أسيا بعد فوزه على النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت القادم 3 كتوبر في تمام الساعه السادسة مساءاً .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
زاير الشمالي
المليليح لم يعلق على خبر فوز النصر ولم يفرح لقيت خبر عن عودة مصابي الهلال من قطر لقيته معلق لازال يعاني من عقدة النقص حتى وفريقه متأهل
نجاة محمد
بجد قاهركم الهلال وحتي هو مقصي ماعلينا الحمد لله علي السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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