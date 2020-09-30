البليهي والمفرج يلتحقان ببعثة الهلال إلى الرياض

طلال الغامدي (صدى):
أظهرت الفحوص الطبية، تعافي عدد من أعضاء بعثة الهلال المتواجدة في الدوحة، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وينتظر أن يعود إلى الرياض، كل من "عبد الله الجدعاني، عبد الله الحافظ، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيتمبي جوميز".
كما تقرر أن يلحق الثنائي علي آل بليهي ومتعب المفرج، بالبعثة العائدة إلى الرياض، بعد ثبوت تعافيهما من فيروس كورونا.
ويذكر أن كل من "محمد جحفلي، محمد كنو، ناصر الدوسري، محمد الكنيدري"، إضافة إلى اثنين من أعضاء الجهازين الفني والطبي يمكثون في العزل الصحي؛ لحين اكتمال تعافيهم قبل عودتهم إلى الرياض.