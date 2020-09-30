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البليهي والمفرج يلتحقان ببعثة الهلال إلى الرياض

Time منذ ساعة
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البليهي والمفرج يلتحقان ببعثة الهلال إلى الرياض

طلال الغامدي (صدى):
أظهرت الفحوص الطبية، تعافي عدد من أعضاء بعثة الهلال المتواجدة في الدوحة، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وينتظر أن يعود إلى الرياض، كل من "عبد الله الجدعاني، عبد الله الحافظ، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافيتمبي جوميز".

كما تقرر أن يلحق الثنائي علي آل بليهي ومتعب المفرج، بالبعثة العائدة إلى الرياض، بعد ثبوت تعافيهما من فيروس كورونا.

ويذكر أن كل من "محمد جحفلي، محمد كنو، ناصر الدوسري، محمد الكنيدري"، إضافة إلى اثنين من أعضاء الجهازين الفني والطبي يمكثون في العزل الصحي؛ لحين اكتمال تعافيهم قبل عودتهم إلى الرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شاطره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
زاير الشمالي
المليليح لم يعلق على خبر فوز النصر ولم يفرح لقيت خبر عن عودة مصابي الهلال من قطر لقيته معلق لازال يعاني من عقدة النقص حتى وفريقه متأهل
نجاة محمد
بجد قاهركم الهلال وحتي هو مقصي ماعلينا الحمد لله علي السلامة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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