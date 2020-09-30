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وزير الرياضة :100 ألف ريال لـ لاعبي النصر في حال بلغوهم نهائي أبطال آسيا

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة :100 ألف ريال لـ لاعبي النصر في حال بلغوهم نهائي أبطال آسيا

الرياض (صدى):
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تقديم مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي نادي النصر في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 8 من المسابقة ذاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس مجلس إدارة نادي النصر مشيداً بالمستوى الفني الذي ظهر عليه الفريق، معرباً عن تمنياته للأهلي بحظ أوفر في قادم المنافسات.

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أحدث التعليقات

الحزين
تكفي ياوزير الرياضه بس ٥٠٠٠ أسدد الدين الي عليه وجزاك الله خير
GsT👻
شوفتوا شلون كيف الطمع والخبث وصل لعقل المرأة خسيسة حقيرة تحب الفلوس تقدس الفلوس
GsT👻
يستاهل اللهم زد وبارك اننا نشوف عينات اكثررر يجيها زي كذا يلعبون بفلوس وغيرهم يتمنى قطعة خبز
GsT👻
هذا الثراء ومايسوي البنت إذا صارت ثرية صارت تلعب بلفلوس ولاتكترث لا لقيم ولا لعادات وتقاليد تنفلت مثل البهيمه إذا طلعت من الشبك
GsT👻
واو ١٠٠ ألف 😯 وااااوووو انا علي 8 آلاف دين وودي اسددها وعندي كل شيء منتهي

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