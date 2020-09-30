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" العرفج " يكشف عن فوائد تخصيص " البلدية والقروية " بعد وصول موظفيها لطريق مسدود " فيديو "  

Time منذ 11 دقيقة
Views 1272
" العرفج " يكشف عن فوائد تخصيص " البلدية والقروية " بعد وصول موظفيها لطريق مسدود " فيديو "  

حمود العنزي (صدى):
أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن الخصخصة قادمة، موجها رسالة للموظفين الحكوميين، قائلا:" استعدوا لعقلية جديدة عبر عقلية القطاع العام ".

وأضاف العرفج خلال حواره ببرنامج" يا هلا ":" لديكم عامان، أدرسوا فيها التخصيص وطوروا أنفسكم "، لافتا:" التخصيص إذا كان بإدارة الحكومة وإشراف المواطنين ومراقبتهم بالغالب ينجح ويفيد الدولة واستشهد بنجاح التجربة الصينية في الخصخصة ".

وأشار العرفج:" الخصخصة ليست سيئة ومن أجل نجاحها لابد أن تصير الحكومة صارمة مثل مراقبة شركات الإتصالات وأن يصير المواطن شريك كما حدث في أرامكو "، موضحا:" الإنتاجية الرديئة لم تقبل في القطاع الخاص وكفاءة الإنفاق في القطاع العام لن تجدها في القطاع الخاص ".

وأوضح العرفج أن أسرع جهة ستخصص هي " الشؤون البلدية والقروية " لأن موظفيها وصلوا إلى طريق مسدود، لافتا:" الخصخصة ترتب أمور البلديات وستخفف المهام ولكن لن تزيد من عدد الموظفين ".

ودعا العرفج الموظفين الحكوميين لاستغلال كل الإمكانيات ورفع الطاقة وأخذ دورات مستمرة، بالإضافة إلى التعليم والمعرفة استعدادا للخصخصة.

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أحدث التعليقات

الحزين
تكفي ياوزير الرياضه بس ٥٠٠٠ أسدد الدين الي عليه وجزاك الله خير
GsT👻
شوفتوا شلون كيف الطمع والخبث وصل لعقل المرأة خسيسة حقيرة تحب الفلوس تقدس الفلوس
GsT👻
يستاهل اللهم زد وبارك اننا نشوف عينات اكثررر يجيها زي كذا يلعبون بفلوس وغيرهم يتمنى قطعة خبز
GsT👻
هذا الثراء ومايسوي البنت إذا صارت ثرية صارت تلعب بلفلوس ولاتكترث لا لقيم ولا لعادات وتقاليد تنفلت مثل البهيمه إذا طلعت من الشبك
GsT👻
واو ١٠٠ ألف 😯 وااااوووو انا علي 8 آلاف دين وودي اسددها وعندي كل شيء منتهي

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