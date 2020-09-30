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16 خدمة مُقدمة من تطبيق "مدرستي"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1320
16 خدمة مُقدمة من تطبيق "مدرستي"

عادل الحربي (صدى):
أطلقت وزارة التعليم "تطبيق مدرستي"، للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وإتاحته على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، حيث يمكن الحصول عليه عن طريق متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، ومتجر "أبل ستور" لأجهزة الآيفون والآيباد، ومتجر "هواوي".

ويعزز التطبيق مفهوم التعلّم النشط، والتعليم عن بُعد، حيث يمكن لكل طالب أو ولي أمر تنزيله وتثبيته على الجهاز الخاص به، واستخدامه في أي وقت وعلى مدار اليوم، وذلك امتداداً لرحلة التعليم الإلكتروني التي اتخذتها وزارة التعليم في هذه المرحلة، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

خدمات تطبيق مدرستي..

ويحاكي تطبيق مدرستي؛ البيئة التعليمية الواقعية إلى حد كبير، بما يتضمنه من خدمات تعليمية متكاملة، تمكّن المستفيدين من استخدام منصة مدرستي، حيث يتيح التطبيق للطالب التفاعل مع الدروس والأنشطة التعليمية (الواجبات، الاختبارات، الأنشطة الإثرائية، المسارات التعليمية) للمقررات الدراسية، إلى جانب التفاعل مع الحصص المتزامنة وحضورها وتقديم الأنشطة التعليمية المعدة بها، كذلك التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي وتقديم الأنشطة التعليمية بها، إضافة إلى تمكين الطالب من استعراض قائمة الواجبات المدرسية وتقديم الحل للمعلّم بسهولة ويسر.

ويأتي ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق مدرستي؛ استعراض قائمة الاختبارات المدرسية، وقائمة الأنشطة المدرسية، كما تمكّن خدمة المسارات التعليمية الطالب من استعراض المحتويات التعليمية المستهدف بها للتحصيل العلمي، والتقدم في الأهداف التعليمية، كذلك يتفاعل الطالب من خلال التطبيق مع منسوبي المدرسة، حيث تتيح خدمة "المجتمع المدرسي" نشر المواد التثقيفية، والتعليمية، وخدمة "اللقاءات التفاعلية" التي يستطيع من خلالها الطالب حضور اللقاءات التفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز.

ويوفر تطبيق مدرستي مجموعة من الخدمات الأخرى للبقاء على التواصل والاطلاع، والتحديث المستمر بواسطة التنبيهات، والتحديثات المتاحة، وإمكانية طرح الأسئلة على معلمي المقررات الدراسية، والوصول السريع إلى جميع الأنشطة التعليمية والمدرسية المجدولة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه لية الاهلي من إسرائيل غبي منوة فية بعد إخراج سيدكم وزعيمكم طلع لك شوارب لكن مانت برايح بعيد وحتى لو رحت بطولة مسلوبة كعادتكم من المكاتب تخيل اسبوعين قدك في النهائي بالله تسميها بطولة الزعيم لا يتنازل أن يحقق بطولة مشبوهة ومدفوعة التكاليف ما يحقق الا الكايد ومن الملعب مش من المكتب يا حظرة
ناصح
خطر عليك اخشا عليك يا ابو وليد من .الخرقه.والفقر .يحرقن افيوزات قلبك اشير عليك تترك الرياضه حرصا على حياتك,,,,,,,,,,,,,,
دآنـــــــہہ
صح هاذي هي 👌👌
دآنـــــــہہ
😂😂😂الله لايبلانا
دآنـــــــہہ
يالله وش كانوا يسرقون في شوزات بابا بس الله يسامحهم ماتوا اللي يسوونها 🤩🤷‍♀️!!

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